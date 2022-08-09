Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Emirhan İlkhan, Talisca, Koray Günter, Denayer ve Gedson Fernandes...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı camia hakkında samimi şekilde konuşan Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı.

EMİRHAN İLKHAN TRANSFERİNİ DETAYLARINI AÇIKLADI

"Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 M€'ya çıkacaklardı, izin vermedik. Emirhan kardeşimize 5 Milyon TL verdik, 4,5 M€ madde koyduk. Sürekli 'Avrupa'da oynamak istiyoruz' diyorlar. O zaman TFF'de şapkasını önüne koyacak. Ayrıca gitmek isteyen oyuncuyu da incitemem. Bir futbolcu 18 yaşını doldurduğu zaman onunla yaptığınız eski kontrat geçersiz. 17 yaşında isterseniz 5 yıllık kontrat yapın. İşin ilginç tarafı şu, 18'e giren futbolcuların ilk sözlü "Menajerimle konuş" oluyor."

"GEDSON FERNANDES BİZİ SEVDİ"

"Gedson Fernandes güzel transfer değil mi? Bizi sevdi diyelim. Biz istedik, o da istedi. Çok da hesap geldi. Bonservisini 5 yılda ödeyeceğiz, 1,2 Milyon € da adama veriyoruz. Rakipleri kıskanıyorum, bir oyuncu için 14-15 Milyon €'ya adam satıyorlar."

"SERDAR'IN KUSURU OLDU, AFFETTİK"

"Ersin Destanoğlu için teklif yok. Serdar Saatçı için birkaç gelen giden oldu. Serdar'ın kusuru oldu, affettik. Sözleşme imzalamazsak, istediklerini yapmayacağız. Hayalleri varsa, imzalayacak ve hayallerine yardım edeceğiz. Yöneticilerle inatlaşmak hoş değil. Serdar'ın da hayallerini gerçekleştireceğiz ama gerekeni yapsın."

"DENAYER BİZE UYMUYOR"

"Denayer bize uymuyor. Çok yukarılarda geziyor. Allah yolunu açık etsin. Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama kulübü izin vermiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bakın hayalleri olanlara izin vermeyenler de var."

"KORAY GÜNTER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Koray Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 M€ bonservis istiyorlar. TFF Başkanı'na bunu anlatıyorum. Sen 3 Türk diye diretirsen, Kaan Ayhan 10 Milyon olur. Sivas'taki Kerem Atakan gönlümüzde var."

"DE LA FUENTE'NİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Konrad de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper. En az 4 transfer yapmak istiyoruz"

"TALISCA'NIN YOLUNU ALLAH AÇIK ETSİN"

"Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem."

"ADEM LJAJİC 200 BİN €'YA BODRUMSPOR'A GİTMİŞ!"

"Adem Ljajic 200 bin €'ya Bodrumspor'a gitmiş! Nasıl oluyor? Domagoj Vida'yı sevdim ama çok yüksek para alıyordu. Biz böyle işler yapmadık. Alex Teixeira işte. Miralem Pjanic. Pjanic'i 2,5 Milyon €'ya getirdik, sen nasıl Jeremain Lens'e o paraları verirsin?"

