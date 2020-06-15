Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu!

NTV'de %100 Futbol programına konuk olan Çebi'nin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın tarihi yardım kampanyası ile sözlerine başlayan Çebi, "Metin, Ali, Feyyaz sembol bizim için. Onlar gibi başka değerli oyuncularımız da var. Beşiktaşlı bir duruş derler. Bu duruşun içinde mütevazılık vardır. Beşiktaşlılık mütevazıdır, hoşgörülüktür. Dolayısıyla anlamlı ve duygu yüklü bir camiadır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı başlatılan yardım kampanyası camiaya bir start verecektir, başlangıç olacaktır. Neyin başlangıcı olacaktır? Öze dönüş için mecburuz. Adamın geliri iki, harcaması on. Bunun için tek bir çaremiz var gelir ve gideri dengelemek" dedi.
Ahmet Nur Çebi, "Oyuncularla oturduk konuştuk ve indirim yapmalarını istedik. Kalacak oyuncular var, yüksek maaş alan oyuncular var. Bunların hepsini sezon bitiminde değerlendireceğiz." dedi.
Ahmet Nur Çebi, "Bedavaya ekmek yok, iyi scout bulacaksın, iyi futbolcu getirecek. İyi sözleşmeler yapacaksın, iyi hocalar bulacaksın. Başkanların, yöneticilerin işi bu" açıklamasını yaptı.
Ahmet Nur Çebi, "Gidecek 3-5 futbolcu var. Belki de onlarla anlaşacağız. Bizim için değerleri var sonuçta. Bakacağız. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. O önemli. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık. dedi.
Ahmet Nur Çebi, "Sms desteği şu an iyi gidiyor, çok kısa sürede iki yüz bin Sms oldu. Bu desteğin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz.Çok kıymetli iş adamlarımız var, onların da desteklerini göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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