SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, harcama limitleri konusunda federasyondan bir beklentileri olduğunu belirterek, “Beşiktaş’ın limitlerine geldiğinizde şu anki limitler mevcut kadroya bile az. Bir iyileştirme bekleniyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var” dedi. Çebi öte yandan transfer önceliklerinin santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi olduklarını da söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir okul töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’na, harcama limitleri konusunda itirazda bulunduklarını ve bir geri dönüş beklediklerini belirten Başkan Çebi , “TFF’nin kulüplere vermiş olduğu limitler var. Bu limitler dışında transfer yaparsanız, futbolcuya top oynatamıyorsunuz. Beşiktaş’ın limitlerine geldiğinizde şu anki limitler mevcut kadroya bile az. Bir iyileştirme bekleniyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var. Olması gerektiğini, Covid’in buna bir gerekçe olması gerektiğini federasyona ilettik. TFF, kurulları ile çalışıp, değerlendiriyor. Herkes transfer bekliyor ama limit olayı çözülmeden transfer olmaz” dedi.

"BEN LİMİT KOYMADIM"

Hakkında yapılan eleştirileri dikkate almadığını ve kulübün geleceği için hareket edeceğini belirten Çebi, “Bugün 4 futbolcuya vereceğimiz maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Bazı futbolcuların gitmesini rica ediyoruz. Artık taraftar bana küsebilir ama Beşiktaş’ın selameti için sabır ve anlayış gerekiyor. Beşiktaş’ın önündeki transfer engelini kaldırmaya da çalışıyoruz. Takipte olduğumuz 7-8 futbolcu var Önümüz açılırsa bu ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız. Popülist davranmayacağız. Bana yazıyorlar, çiziyorlar, eleştiriyorlar ama çok da umursamıyorum. Adımız limitçi başkan olmuş limiti ben yapmadım. Beşiktaş’a doğruları yapmaktan başka çarem yok. Ne yorum yaparlarsa yapsınlar, ne yazarlarsa yapsınlar bizim yolumuzu değiştirmeyecekler. Biz doğruları yapacağız” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN PARASINI SOKAĞA ATARSAM HESAP VEREMEM"

Beşiktaş’ın parasını sokağa atmayacağını belirten Başkan Çebi, “Bütün takımların transfer yapması lazım. Ama mümkün değil diyorlar. O zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları Federasyona yürüyecek önümüzü açın diyecek. Biz imza atalım, sonra futbolcuyu sahaya çıkarmayalım mı ? Yapamadığım transferin hesabını veririm ama Beşiktaş’ın parasını sokağa atarsam hesap veremem” dedi.

Çebi, öte yandan transferde önceliklerinin de santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi olduğunu da belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
B. Münih'den Beşiktaş'a bomba transfer!B. Münih'den Beşiktaş'a bomba transfer!
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
F.Bahçe'den forvete bir transfer daha!
F.Bahçe'den forvete bir transfer daha!
F.Bahçe için kulübüne rest çekti!
F.Bahçe için kulübüne rest çekti!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Okuyucu Yorumları 1 yorum
aynı limit fenerde'de var ama onlar çatır çatır futbolcu alıyorlar nasıl oluyor bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!
Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!
Beşiktaş kombine yerine maç maç bilet satacak
Beşiktaş'tan flaş kombine bilet kararı!
Beşiktaş, Bayern Münih'den Mert Yılmaz'ı transfer ediyor
B. Münih'den Beşiktaş'a bomba transfer!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...
Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya’da buldu; Davide Santon!
Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya’da buldu!
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.