Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması geldi!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın konuşmasından satır başları...

''BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN...''

Serdal Adalı, "Açıkça söylüyorum. Başkan olmak isteyen çıksın, vizyonunu anlatsın. Camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kasiyer basamağı değildir." dedi.

"BEŞİKTAŞ TARİHİNDE KİM 10 AYDA BU KADAR İCRAAT YAPMIŞ?

Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinde kim 10 ayda bu kadar icraat yapmış? Söz değil, iş ürettik. Bizim de hatalarımız oldu. Benim de oldu. İletişim hataları yaptık. Taraftar yanım, bazen yöneticiliğimin önüne geçti. Heyecana kapıldım. Şampiyonluk kelimesini erken kullandım. Bizim hedefimiz her zaman kupa ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır." ifadelerini kullandı.

''İLK 25 DAKİKADA HEPİMİZ GÖRDÜK...''

Serdal Adalı, "Fenerbahçe maçındaki ilk 25 dakikada hepimiz gördük. Müthiş bir Beşiktaş vardı sahada. Bütün gayretimiz, o 25 dakikalık oyunu 90 dakikaya yaymak. 90 dakikaya yaydıkları zaman Beşiktaş’ı bir daha mağlup olurken görmeyeceksiniz." diye ifade etti.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ!

Serdal Adalı, "Beşiktaş kongrelerini, sektör haline getirdiniz! Bu düzenin bozulacağından korkuyorsunuz, korkun! Beşiktaş'ı size malzeme etmeyeceğiz. Beşiktaş'ı kurumsal bir yapıya kavuşturduk. 'Ben yaptım' devri bitti! Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'nun içinde olduğu bir futbol komitesini hayata geçiriyoruz. Sergen Yalçın da görevinin başındadır, en ufak bir problemimiz yoktur.'' diye konuştu.

''BİZİM MÜCADELEMİZ KOLTUK İÇİN DEĞİL...''

Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın tek kuruşuna, tek değerine sahip çıkmaya devam edeceğim. Bizim mücadelemiz koltuk için değil, Beşiktaş'ın geleceği için. Bunu herkes bilsin. Ben buradan giderim, problem değil, benim gitmem de mesele değil.'' dedi.