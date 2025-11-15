Beşiktaş'ta tarihi Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın açıkladı: "Bizi aradılar tehdit ettiler, maça çıkmayız, futbolu bırakırız dediler!"

Basın toplantısı

"RAFA SILVA HER HAFTA VİTESİ ARTTIRDI"

Sergen Yalçın: "Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı.

Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı.

Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten b sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim.

Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor."