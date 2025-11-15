Beşiktaş'ta tarihi Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın açıkladı: "Bizi aradılar tehdit ettiler, maça çıkmayız, futbolu bırakırız dediler!"

Beşiktaş, Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili gündemi yakından ilgilendiren bir basın toplantısı yapılacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulübün duyurusunda, Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde medya karşısına çıkacağı belirtilmişti.
Açıklamada, toplantının ana başlığını Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceğinin oluşturacağı, ayrıca Futbol A Takımı’na dair güncel konuların da ele alınacağı ifade edildi.
Basın toplantısının saat 13.30’da başladı. Canlı aktarıyoruz...
Serdal Adalı: "Ben Rafa Silva'nın sözleşmesinde Gym'e çıkmam maddeleri var demedim. Bunları transfer görüşmeleri başladığında Hüseyin Yücel'e söylediğini söyledi bana. Hüseyin Yücel de 'tamam' demiş."
Sergen Yalçın: "O klavyeyle yazarak sürekli insanları etkiliyorsunuz, taraftar da etkileniyor. Çıktık çünkü bari insanlar doğruyu bilsin istedik. Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım."
Serdal Adalı: “Rafa Silva bana sabahları uyanmak istemiyorum. Maç stresi yaşamak istemiyorum. Futbolu bırakabilirim dedi. Rafa, Türkiye'den hiçbir takıma gidemez. Rafa'nın bir yere gitmesini istemiyorum. Onun için bir rakam da vermiyorum. Ona, 'Sen belirle değerini' dedim. Güldü. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Dört gözle antrenmana çıkıp futbolunu oynamasını bekliyoruz."
Sergen Yalçın: "Krizi biz çok iyi yönettik. kendi içimizde çözmeye çalıştık. Siz daha yeni öğrendiniz. Oyuncu her hafta vitesi arttırdı.
Yıldız oyuncu ile çalışamıyormuşum... Sameul Eto'o ile çalıştım. Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan. Dünyada üç dört yıldan biri... Rafa ile de benim sorunum olmadı.
Rafa asla bana saygısızlık, terbiyesizlik yapmadı. Kendine düşen görevleri yaptı. Zaten b sorunlar olsa, konuyu kendim çözerdim. Problem olmadığı için konu beni üzüyor. Sorun olsa baltayı kendim vururum ve ipi keserim.
Rafa ile konuşun ve problemi sorun. Profesyonel kontratlara uyacak davranış sağlamıyor."
Serdal Adalı: "Sıkıntının özü Rafa'dan kaynaklanıyor. Türkiye'ye Portekiz'den en çok futbolcu getiren yöneticiyim. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Rafa, değişik bir karakter.
Sergen Yalçın: "Her Pazartesi Rafa Silva antrenmana çıkacak mı, bu hafta oynayacak mı bilmiyoruz. Menajeri arıyor bizi bırakırsanız bu hafta antrenmana çıksın. Böyle tehditlerde bulunuyor. Burası Beşiktaş. Burada herkesin yeri dolar. Önemli olan camiaya hizmet etmek. Benim gönlüm çok rahat. Ben hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva'ya tanıdım. Bundan sonraki konu idari konudur. Bizle bir alakası yok."
Sergen Yalçın: "Ben Rafa Silva'ya 'Biz seni rahat ettiririz, hiçbir şeyine karışmayız.' gibi cümleler söyledim. Bir süre geçtikten sonra bu konu yeniden gündeme geldi. Takımımız puan kaybettikçe biz de güçsüzleşiyoruz. Rafa'yı tekrar toparlamaya çalıştık ama maalesef Kasımpaşa maçı haftasında halledilemeyecek noktaya geldi. Oyuncu direkt olarak bize antrenmanlara çıkmayacağını, maçlarda oynamayacağını söyledi."
Sergen Yalçın: "Göreve başladığım ilk gün Rafa Silva ilk konuşmamızda bana 'Sezon başına kampına zoraki geldim. Futbolu bırakmak istiyorum. Burada çok mutsuzum' gibi cümleler söyledi. Ben dedim ki eyvah bomba kucağımızda patladı. Keny Arroyo da benzer cümleler söyledi."
Sergen Yalçın: "Aslında çok konuşmak istemiyorum, çok tasvip ettiğim bir konu değil. Oyuncumla ilgili özel şeyleri burada anlatmak ne kadar doğru. Maalesef bizi bu noktaya getirdiniz. Olay bugünün olayı değil. Hiçbir oyuncuyu idare etmediğim kadar Rafa'yı idare ettim."
Serdal Adalı: "Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları var. Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların hiçbirini yapmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gidemez."
Serdal Adalı: "Biz ilk günden beri Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Ben Beşiktaş başkanı olarak en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Kendisiyle bire birde uzun uzun konuştuk. Hepimizin onu ne kadar sevdiğini, devre arasına kadar sahaya çıkması gerektiğini söyledik. Rafa bu konuda şu ana kadar olumlu bir adım atmadı. Bundan sonra ayrılmak istiyorsa devre arasında kulübümüz tatmin edecek bir bedel gerektiği kendisine ifade edildi. Rafa'nın menajeri buna '3 M€ getireyim, bizi hemen bırakın' gibi komik bir cevap verdi. Burası Beşiktaş. Burada oyuncular kendi şartları dikta edemez."
Serdal Adalı: "Rafa, Başakşehir maçında 83. dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik, epey de uğraştık. Rafa ile yaptığımız görüşmede, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu."
Beşiktaş, Portekizli yıldızla ilgili önemli bir gelişmeyi de paylaşmıştı. Açıklamada, Rafa Silva’nın Serdal Adalı'dan özel izin alarak ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulüpten izin talep ettiği ifade edilmişti.
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın gerisinde kalan Beşiktaş, kritik bir dönemde Rafa Silva kriziyle sarsılıyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Portekizli yıldızın siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.
O Jogo: Rafa Silva serbest kalması halinde Benfica'ya geri dönebilir.
