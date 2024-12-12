Beşiktaş Başkanlığı için adı geçiyordu... Çıkan iddialara netlik kazandırdı! Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah - beyazlılarda düzenlenecek olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Emre Kocadağ çıkan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Bu seçimde aday olmayacağım. Her iki adayımıza başarılar dilerim. Seçilecek olan başkan ve yönetime desteğe hazırım. Mayıs seçimi için ekibimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak.
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