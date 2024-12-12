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Beşiktaş Başkanlığı için adı geçiyordu... Çıkan iddialara netlik kazandırdı! Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.12.2024 18:50
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Hasan Arat'ın beklenmedik istifası sonrası Beşiktaş, seçim sürecine girdi. Şu ana kadar Beşiktaş'ta başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı aday olacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ seçimde aday olacağına dair çıkan iddialara netlik getirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanlığı için adı geçiyordu... Çıkan iddialara netlik kazandırdı! Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah - beyazlılarda düzenlenecek olağanüstü genel kurul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

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Emre Kocadağ çıkan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Bu seçimde aday olmayacağım. Her iki adayımıza başarılar dilerim. Seçilecek olan başkan ve yönetime desteğe hazırım. Mayıs seçimi için ekibimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

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Siyah-beyazlı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

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Beşiktaş Beşiktaş

Anahtar Kelimeler:
Emre Kocadağ beşiktaş
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