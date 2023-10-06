Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Beşiktaş Kulüp yönetimi seçime gidiyor. Yönetim Kurulu en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma yönünde karar aldı. Beşiktaş taraftarları ve sporseverler başkanlık için aday olacak isimleri sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda tartışıyorlar. Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi...

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA AHMET NUR ÇEBİ TEKRAR ADAY OLACAK MI?

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olacağı iddia ediliyor. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Çebi, lise öğrenimini TED Karabük Koleji'nde tamamladı.1983'te Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesini bitiren Ahmet Nur Çebi, bu alanda yüksek lisans yaptı.

Ahmet Nur Çebi, askerliğini 1985'te Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamladı.

Martaş liman tesisi, Çebi Enerji, Çebi Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ahmet Nur Çebi, Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

1986'da Berna Çebi ile evlenen Ahmet Nur Çebi, üç çocuk babası ve iki torun sahibidir.

