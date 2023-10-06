SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olacak mı? Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

06.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü'nde önce teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı, sonrasında ise Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı alındı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş Kulüp yönetimi seçime gidiyor. Yönetim Kurulu en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma yönünde karar aldı. Beşiktaş taraftarları ve sporseverler başkanlık için aday olacak isimleri sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda tartışıyorlar. Beşiktaş Başkanlığına Ahmet Nur Çebi tekrar aday olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi...

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA AHMET NUR ÇEBİ TEKRAR ADAY OLACAK MI?

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olacağı iddia ediliyor. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Çebi, lise öğrenimini TED Karabük Koleji'nde tamamladı.1983'te Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesini bitiren Ahmet Nur Çebi, bu alanda yüksek lisans yaptı.

Ahmet Nur Çebi, askerliğini 1985'te Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak tamamladı.

Martaş liman tesisi, Çebi Enerji, Çebi Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Ahmet Nur Çebi, Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

1986'da Berna Çebi ile evlenen Ahmet Nur Çebi, üç çocuk babası ve iki torun sahibidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif aldı mı?Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
Yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...Yeni hoca kim olacak? Sergen Yalçın derken...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti!Beşiktaş'ta Şenol Güneş, görevinden istifa etti!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi ahmet nur çebi kimdir beşiktaş aday paylaşım yollar ayrıldı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.