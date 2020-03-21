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Beşiktaş: Basketbolcularımızda koronavirüs belirtilerine rastlanmadı

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko ile 8 Mart'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Sigorta'dan açıklama geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı.

8 Mart'ta Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisine rastlandıFenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisine rastlandı

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa’da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.

Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.

13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.

Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş koronavirüs Fenerbahçe Beko

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