Beşiktaş, Bayern Münih'den Mert Yılmaz'ı transfer ediyor

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Roma'dan Santon'u kadrosuna katmak üzere olan Kara Kartal, şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi.Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih ile 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete kavuşması için 2 gün süre istediği iddia edilirken, Mert Yılmaz'ın Siyah Beyazlı ekipten 200 bin euro garanti ücret alacağı belirtildi.
8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı. Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı.
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