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Beşiktaş bazı maçlarda Burak Yılmaz sıkıntısı yaşayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2020 10:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta gözler 12 Haziran'da başlayacak maçlara çevrildi. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Beşiktaş bazı maçlarda Burak Yılmaz sıkıntısı yaşayacak

Beşiktaş’ta gözler, koronavirüs sonrası kaldığı yerden devam edecek lige çevrildi. Siyah-beyazlılar, ligde kalan 8 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyor. Beşiktaş’ta zorunlu ara sonrasındaki bazı maçlarda Burak Yılmaz sıkıntısı yaşanacak.

KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Siyah-beyazlılarda ilk yapılan koronavirüs testinde bazı isimlerin pozitif çıktığı bildirilmiş ancak; isimler açıklanmamıştı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın aynı gün içinde özel bir hastane önünde görüntülenmesi de çok konuşulmuştu.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Golcü futbolcu, o günden bu yana ilk defa çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Tecrübeli forvet, “Bugün daha ilk idman. 12 Haziran'a yetişir mi, sanmam” ifadesini paylaştı.

ANTALYASPOR MAÇINDA CEZALI

Bu durum, Burak Yılmaz’ın hangi maçlarda forma giyemeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Burak, Antalyaspor maçında cezalı olduğu için yok.

PROTOKOLDEKİ MADDE VE 3 HAFTA DETAYI

TFF’nin açıkladığı protokole göre; bu tarz vakalarda ilk 3 hafta günlük en fazla 45 dakika düşük şiddetli antrenmanlar öneriliyor. Daha sonraki dönem ise Medikal Departman gözetiminde olacak. Buna göre Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz’ın cezalı olduğu Antalyaspor maçının dışında 20 Haziran’daki Denizlispor deplasmanında da oynaması beklenmiyor.

BURAK YILMAZ BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş’ta 21 maçta 1727 dakika süre aldı ve 12 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
karisini doven bu bundan adam olmaz ulkeye bile sokmayin bunu rezil herif
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