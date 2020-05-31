SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.05.2020 21:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadeleri ile duyurdu. Siyah beyazlılar, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran'da açıklayacak.

Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

Vodafone'un gelecek sezon sponsor olarak yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından siyah beyazlılar, formasının sırtında yer alan Beko ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından "Efsane geri dönüyor" ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyurdu.

Beşiktaş ile Beko arasında yapılacak anlaşmada konuşulan rakam yıllık 30 milyon lira! Anlaşmanın süresinin ise 3 yıllık olması bekleniyor. Böylece resmi imzalar atıldığında siyah beyazlılar 3 yıllığına 90 milyon liralık önemli bir gelire sahip olacak.

100. YIL DETAYI

Metin-Ali-Feyyaz'dan 100. yıldaki şampiyon kadroya kadar yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko, taraftarın da çok sevdiği bir marka. 'Beko reklamlı Beşiktaş formaları' taraftarlar arasında ayrı bir öneme sahip, çünkü bu forma 'altın yılları' çağrıştırıyor.

Sergen Yalçın'ın, kulübün 100. yılında Galatasaray'a attığı ve ünlü spiker Ercan Taner'in 'Sergen attı şampiyonluk geldi' sözüyle efsaneleşen golünde üzerindeki formada Beko yazılması da bir diğer anlamlı detay.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
Ahmet Nur Çebi'den şok açıklama!Ahmet Nur Çebi'den şok açıklama!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Fuhuş partisinde yakalandı,itiraf etti

Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!

Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!

Dünya yıldızının eşi; cinsel ilişki sırlarını paylaştı...

Dünya yıldızının eşi; cinsel ilişki sırlarını paylaştı...

47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

TFF 2. Lig ekibi Beşiktaş'ın teklifini reddetti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu

Beşiktaş Beko ile anlaştı

Ahmet Nur Çebi: 2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak

Ahmet Nur Çebi'den şok açıklama!

Beşiktaş'tan 'Ruhumuz yeter' projesi

Beşiktaş tribünleri dolduracak!

Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması

Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması

Beşiktaş, Antalyaspor maçına odaklandı

Kartal, Antalyaspor maçına odaklandı

Alman basını Silvere Ganvoula'yı Beşiktaş'a yazdı

Beşiktaş yeni forvetini buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.