Beşiktaş bireysel hataların kurbanı

Başa baş giden maçta, taç atışından gol yiyen, bireysel hataları maçın önüne geçiren siyah-beyazlılar, 10 kişiyle beraberliği yakalamasına rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş bu sonuçla 8'inci haftayı (bir maç eksikle) ancak 10 puanla ve -2 averajla kapattı. Şu anda 9'uncu sırada olan siyah-beyazlıların sıralamadaki yeri bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra netleşecek.

BİREYSEL VE KALECİ HATALARI MAÇLARA DAMGA VURUYOR

Bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, attığı 10 gole karşın kalesinde gördüğü 12 golle averajını -2'ye getirdi. Zor gol atmasına karşın kalesinde gördüğü pozisyonların çoğunda gol yiyen siyah-beyazlı takımda, defans oyuncuları ve kalecilerin yaptığı bireysel hatalar inanılmaz puan kayıplarına sebep oldu.

İşte bu sezon yapılan biryesel hatalar ve sonuçları:

1-PAOK maçı: Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK deplasmanında sağ bek oynayan Jeremain Lens'in ilk 35 dakikada rakini 3 kez kaçırması ve Lens'in kanadından yenilen 3 golle Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda edilmesi.