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Beşiktaş bireysel hataların kurbanı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u yenerek toparlanma yolunda önemli adımlar atan Beşiktaş, 8'inci hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş bireysel hataların kurbanı

Başa baş giden maçta, taç atışından gol yiyen, bireysel hataları maçın önüne geçiren siyah-beyazlılar, 10 kişiyle beraberliği yakalamasına rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş bu sonuçla 8'inci haftayı (bir maç eksikle) ancak 10 puanla ve -2 averajla kapattı. Şu anda 9'uncu sırada olan siyah-beyazlıların sıralamadaki yeri bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra netleşecek.

BİREYSEL VE KALECİ HATALARI MAÇLARA DAMGA VURUYOR

Bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, attığı 10 gole karşın kalesinde gördüğü 12 golle averajını -2'ye getirdi. Zor gol atmasına karşın kalesinde gördüğü pozisyonların çoğunda gol yiyen siyah-beyazlı takımda, defans oyuncuları ve kalecilerin yaptığı bireysel hatalar inanılmaz puan kayıplarına sebep oldu.

İşte bu sezon yapılan biryesel hatalar ve sonuçları:

1-PAOK maçı: Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK deplasmanında sağ bek oynayan Jeremain Lens'in ilk 35 dakikada rakini 3 kez kaçırması ve Lens'in kanadından yenilen 3 golle Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda edilmesi.

2-Trabzonspor maçı: 3-1 kazanılmasına rağmen kaleci Ersin'in uzun topa boş çıkması ve Abdülkadir'in boş kaleye gol atması.

3-Antalyaspor maçı: 1-0 götürülen Antalyaspor maçının 85'inci dakikasında Welinton'un bir anda yerini boşaltması ve araya kaçan Gökdeniz'i hem Vida hem de N'Sakala'nın tutamamasıyla yenilen gol ve 1-1 berabere bitirilen maç.

4-Konyaspor maçı: Başından sonuna bireysel hata ile dolu karşılaşma. Vida'nın rakibe 2 gol attırıp bir de penaltı yaptırdığı karşılaşmada kaleci Ersin de kapattığı köşeden kafasının üstünden gol yedi.

5-Gençlerbirliği maçı : Furman'ın yaptığı ortada kafaya çıkmayan ve Stancu'yu boş bırakan Welinton ile Necip'in hatası ve kaybedilen 3 puan daha.

6-Denizlispor maçı: 3-0 önde olunmasına rağmen kaleci Ersin'in yine kapattığı köşeden gol yemesi ve daha sonrasında önünde iki defans oyuncusu olmasına rağmen kalesini zamansız terk ederek 2'nci golü yemesi.

7-Gaziantep FK maçı: Kaleci Ersin'in artık klasik hale gelmeye başlayan hatalı çıkışı ve devamında yediği kırmız kart. Aynı pozisyonda Montero'nun rakibini kaçırması ve yetişememesi. Taç atışından gol yenilmesi. 2'nci golde Vida'nın Muhammed'e refakatçılık yapması ve durduramaması. 3 golde ise Utku'nun üstüne gelen topu gol yemesi.

8-Rio Ave maçı: UEFA Avrupa Ligi elemesi olan Rio Ave maçında 1-0 öndeyken rakibi ortasını Montero'nun ıska geçmesi ve 1-1'e gelen skor. Beşiktaş bu karşılaşmada penaltılarla elenerek Avrupa'ya başlamadan veda etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1


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