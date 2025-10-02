SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Mamignan Toure'yi kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Fransız şutör ve gard Mamignan Toure'yi transfer etti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Mamignan Toure'yi kadrosuna kattı!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Mamignan Toure'yi transfer etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Mamignan Toure yi kadrosuna kattı! 1

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız şutör gard Mamignan Toure ile sözleşme imzaladı. Mamignan Toure'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Mamignan Toure yi kadrosuna kattı! 2

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Arras PABF, Leon Tregor B29, ASVEL, Cavigal Nice, Basket Landes, Castors Braine, Lattes Montpellier, Spar Girona ve Connecticut Sun formalarını giydi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uğurcan Çakır'a UEFA'dan ödül! En iyiler arasındaUğurcan Çakır'a UEFA'dan ödül! En iyiler arasında
Kerem Aktürkoğlu böyle istedi! Fenerbahçe'den kritik zafer...Kerem Aktürkoğlu böyle istedi! Fenerbahçe'den kritik zafer...
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Basketbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.