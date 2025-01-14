Beşiktaş - Bodrum FK maçında o pozisyon çok tartışılmıştı... Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! "Bunu da bir düşün" dedi ama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş’ın sahasında Bodrum FK’yı konuk ettiği mücadelenin 62’nci dakikasında konuk ekibin atağında ceza sahası içi sol çaprazından Seferi’nin içeri çevirdiği topu Taylan Antalyalı kontrol etti. Ceza sahası içerisinde kontrolü sonrasında şutunu çeken Taylan’a Beşiktaş savunmasında Felix Uduokhai müdahale etti. Taylan Antalyalı bir süre yerde kalırken, konuk ekip bu pozisyonda penaltı bekledi. Oyunun durduğu bölümde karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararından vazgeçmedi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

Mehmet Türkmen: “Savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun ayağının ucuna bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı?"

Mehmet Türkmen: "Taylan şut çekmiş."

Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum ve kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor. Hakem atışıyla maçı başlatacağım."

VAR: “Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da bir düşün, karar senin”