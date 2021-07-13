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Beşiktaş Bruma transferinde opsiyona takıldı

13.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma transferi için Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı. Hollanda ekibinin isteği transferde sorun çıkardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Bruma transferinde opsiyona takıldı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş sıkı bir kadro kurmak için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak PSV'nin yıldız ismi Bruma'nın menajeri Caito Balde ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Tosunoğulları, Caito Balde ile yaptıkları görüşme sonrası Bruma transferi konusunda büyük konuda anlaştı. Anlaşmaya göre Bruma Beşiktaş'tan 1,5 milyon euro maaş alacak.

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TEK SORUN OPİSYON

Sabah'ın haberine göre, PSV, 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli için kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Hollanda kulübü, kiralama yerine bonservisle şimdi alınması halinde opsiyonla birlikte istedikleri 7 milyon Euro rakamını da aşağı çekecek. Beşiktaş ise bu yıl kiralayıp, sezon sonunda opsiyonun kendilerine bağlı olmasını istiyor. Kiralama bedeli olarak 600 bin Euro öneren Kartal, satın alma maddesindeki ücret içinse 2.5 milyon Euro teklif etti.

G.SARAY 15 MİLYON EUROYA SATTI

Bruma, Süper Lig'de Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşadı. G.Saray'ın Sporting Lisbon'dan 13 milyon euroya transfer ettiği yıldız ismi, 15 milyon euroya Alman ekiplerinden Leipzig'e satmıştı.

BRUMA KÜNYE

Tam adı: Armindo Tué Na Bangna

Doğum tarihi: 24 Eki 1994

Doğum yeri: Bissau - Gine

Yaş: 26

Boy: 1,73 m

Uyruk: Portekiz | Gine

Mevki: Forvet - Sağ Kanat - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak


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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Bruma
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