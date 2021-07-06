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Beşiktaş Burak Kapacak'ın peşinde

06.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar 21 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladı.

Beşiktaş Burak Kapacak'ın peşinde

Beşiktaş transfer listesine Bursaspor’dan Burak Kapacak’ı dahil etti. Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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5 YILLIK TEKLİF

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı. (NTV Spor)

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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