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Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaş’ın yıldızı Şehmus Hazer ile görüştü! Beşiktaş'tan açıklama geldi

06.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki milli basketbolcusu Şehmus Hazer ile Fenerbahçeli Yönetici Sertaç Komsuoğlu'nun yemekte bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan transfer görüşmesinden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten ilk açıklama geldi...

Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaş’ın yıldızı Şehmus Hazer ile görüştü! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Fenerbahçeli yönetici, Beşiktaş’ın yıldızı Şehmus Hazer ile görüştü… Siyah beyazlı kulüpten açıklama
Beşiktaş Icrypex forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Şehmus Hazer'in sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafı, kısa süre içerisinde gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü'nün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer'in transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı formayla bu sezon 33 maçta görev alan ve performansıyla A Milli Basketbol Takımı’nın olimpiyat elemeleri kadrosunda yer alan Şehmus Hazer’in sarı lacivertli yöneticiyle yemek yediği görüntüler ortalığı karıştırdı.

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BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILDI

Anadolu Efes ile Fenerbahçe’yi transferde karşı karşıya getiren milli yıldız, Fenerbahçe’nin Basketbol Şubesi’nden sorumlu Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ile birlikte Anadolu yakasında lüks bir restoranda yemek yedi. Şehmus Hazer’in, Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra Anadolu Efes tarafından da istendiği ve genç oyuncu için siyah beyazlı kulüple bonservis pazarlığı yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: AKSİYONLARI ALACAĞIZ

Beşiktaş kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Şehmus Hazer’in, Komsuoğlu ile yaptığı görüşmeden Beşiktaş yönetiminin haberinin olmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Basketboldan Sorumlu yöneticisi Umut Şenol Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında “Beşiktaş Basketbolda Hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun” diye konuştu.

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SİYAH BEYAZLI FORMA İLE 33 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş’a geçen sezon Teksüt Bandırma’dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi’inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı. Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı. 1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı’nda forma giyiyor.

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