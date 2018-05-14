SPOR

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Ve Süper Lig'de yılın transfer bombası patladı...

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı

Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezon da çok istediği ancak taraftar tepkisinden çekinerek transferi gerçekleştirmediği yıldız futbolcu ile yeniden temasa geçerek gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

Bu transferde Beşiktaş'ın kasasından bonservis ücreti olarak 4 milyon Euro çıkacak ama Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'yu, Karadeniz ekibinden alacağı bulunan deneyimli futbolcuya ödeyecek. Transferin resmileşmesi durumunda Burak Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek. (SKOR)

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Spor Toto Süper Lig burak yılmaz Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vayyyy sahtekarlar tiyatrosunun as oyuncuda geldi tiyatro sahne sahibi fiko yonetmen cakma filozof basrol ofsayt burak yardimci oyuncular anneme kufur ettiler tolga , burnuyla oynayarak gay taklidi yapan oguzhan ve yaltakcisi tolgay kapali gise oynar bu tiyatro
Beşiktaşlı olarak kendisini Beşiktaş formasıyla görmek istemiyorum
Trabzon için hayirli olduu
sad
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