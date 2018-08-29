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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Burak Yılmaz için girşimlerine yeniden başladı. Siyah beyazlılar tecrübeli golcü konusunda Trabzonspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına iki gün kala forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Burak Yılmaz için girişimlere başladı.

Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar bonservis konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturacak ve transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

(DHA)

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Beşiktaş burak yılmaz Trabzonspor

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