Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına iki gün kala forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Burak Yılmaz için girişimlere başladı.
Trabzonspor yönetimi ile masaya oturan siyah beyazlılar bonservis konusunda anlaşmaya çalışıyor.
Beşiktaş transfer komitesi, Trabzonspor ile anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz ile de masaya oturacak ve transferi gerçekleştirmeye çalışacak.
(DHA)
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