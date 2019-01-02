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Beşiktaş, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2019 21:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaşıyor. Siyah-beyazlıların Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı kaydedildi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile Burak Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre Beşiktaş, Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 950 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan bonuslarla beraber 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Burak Yılmaz, böylece 12 yıl sonra siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

MAHMUTYAZICIOĞLU İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'la ilgilendiklerini doğrulamıştı.

İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun Burak Yılmaz'la ilgili açıklamaları;

Şenol Güneş asla bir oyuncuda ısrar etmez. Mevki söyler o. Değerlendirme yapar. Burak Yılmaz'ı da ona sorduk .Trabzonspor camiası bizim kardeş camiamız. Onlara sormadan, helalleşmeden onların oyuncusunu almayız. Bunu bilsin herkes. Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Hocanın olumlu referansı var. Biz de olumlu bakıyoruz. Ancak biz yasa gereği yerli oyunculara euro veremiyoruz. Zaten Messi de gelse biz 4,5 milyon euro veremeyiz.

"BURAK ALTERNATİFLER ARASINDA EN KALİTELİSİ"

Ara transfer dönemi riskli bir dönem. Elimizde Türkiye'yi, bizi bilen biri var, diğer tarafta da adaptasyon sorunu yaşayacak oyuncular var. Klas olarak baktığımızda hiçbiri Burak'ın üstü de değil. Maddi gerçekler var, maddi gerçeklere göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Elimizde 4 tane seçenek var, Burak alternatifler içinde belki de en kalitelisi. Biz Burak Yılmaz ile, Trabzonspor'un rızasını almadan görüşmeyiz.

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