Beşiktaş, Burak Yılmaz transferi için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile Burak Yılmaz'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre Beşiktaş, Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 950 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan bonuslarla beraber 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Burak Yılmaz, böylece 12 yıl sonra siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

MAHMUTYAZICIOĞLU İLGİYİ DOĞRULAMIŞTI

Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'la ilgilendiklerini doğrulamıştı.

İşte Mahmutyazıcıoğlu'nun Burak Yılmaz'la ilgili açıklamaları;

Şenol Güneş asla bir oyuncuda ısrar etmez. Mevki söyler o. Değerlendirme yapar. Burak Yılmaz'ı da ona sorduk .Trabzonspor camiası bizim kardeş camiamız. Onlara sormadan, helalleşmeden onların oyuncusunu almayız. Bunu bilsin herkes. Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Hocanın olumlu referansı var. Biz de olumlu bakıyoruz. Ancak biz yasa gereği yerli oyunculara euro veremiyoruz. Zaten Messi de gelse biz 4,5 milyon euro veremeyiz.