Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde ısrarcı

Maaşında indirime gidilmesi istendiği için mutsuz olan tecrübeli oyuncunun da kulüplerin anlaşması halinde transfere yeşil ışık yakacağı konuşuluyor.

Görüşmeler başladı

1 / 7 Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 7 Bu doğrultuda büyük bir operasyon başlatan Beşiktaş Yönetimi, yabancı isimler üzerine yoğunlaşsa da Burak Yılmaz için de nabız yoklamaya devam ettiği ortaya çıktı.

3 / 7 Trabzonspor’un maaşında indirim talebinde bulunması sonrasında kulüpten ayrılık sinyali veren milli futbolcu için Bordo-Mavililer’le menajerler aracılığıyla ilk teması kuran Kartal’ın, görüşmelere başladığı bildirildi.

4 / 7 Siyah-Beyazlılar’ın düşük bir bonservis bedeli karşılığında Burak’ı renklerine bağlamayı planladığı, takas formülü için de önerilere açık olduğunu ilettiği kaydedildi.

5 / 7 Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında satış listesine konulan isimler arasında yer alan; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in, takas için kullanılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

6 / 7 Teknik direktör Şenol Güneş’in geçen sezon da alınmasını istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 2006-08 sezonları arasında görev yapmıştı. 32 yaşındaki forvet, 55 maçta 7 gollük performans ortaya koymuştu.