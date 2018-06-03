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Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde ısrarcı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor'la tecrübeli futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.

Maaşında indirime gidilmesi istendiği için mutsuz olan tecrübeli oyuncunun da kulüplerin anlaşması halinde transfere yeşil ışık yakacağı konuşuluyor.

Görüşmeler başladı

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Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu doğrultuda büyük bir operasyon başlatan Beşiktaş Yönetimi, yabancı isimler üzerine yoğunlaşsa da Burak Yılmaz için de nabız yoklamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Bu doğrultuda büyük bir operasyon başlatan Beşiktaş Yönetimi, yabancı isimler üzerine yoğunlaşsa da Burak Yılmaz için de nabız yoklamaya devam ettiği ortaya çıktı.
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Trabzonspor’un maaşında indirim talebinde bulunması sonrasında kulüpten ayrılık sinyali veren milli futbolcu için Bordo-Mavililer’le menajerler aracılığıyla ilk teması kuran Kartal’ın, görüşmelere başladığı bildirildi.

Trabzonspor’un maaşında indirim talebinde bulunması sonrasında kulüpten ayrılık sinyali veren milli futbolcu için Bordo-Mavililer’le menajerler aracılığıyla ilk teması kuran Kartal’ın, görüşmelere başladığı bildirildi.
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Siyah-Beyazlılar’ın düşük bir bonservis bedeli karşılığında Burak’ı renklerine bağlamayı planladığı, takas formülü için de önerilere açık olduğunu ilettiği kaydedildi.

Siyah-Beyazlılar’ın düşük bir bonservis bedeli karşılığında Burak’ı renklerine bağlamayı planladığı, takas formülü için de önerilere açık olduğunu ilettiği kaydedildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında satış listesine konulan isimler arasında yer alan; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in, takas için kullanılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında satış listesine konulan isimler arasında yer alan; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in, takas için kullanılabilecek isimler arasında yer aldığı belirtildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in geçen sezon da alınmasını istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 2006-08 sezonları arasında görev yapmıştı. 32 yaşındaki forvet, 55 maçta 7 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş’in geçen sezon da alınmasını istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 2006-08 sezonları arasında görev yapmıştı. 32 yaşındaki forvet, 55 maçta 7 gollük performans ortaya koymuştu.
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Başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’ta görev yapmaya hazır olduğu öğrenildi. (FANATİK)

Başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’ta görev yapmaya hazır olduğu öğrenildi. (FANATİK)
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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş burak yılmaz

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