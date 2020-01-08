Beşiktaş Cenk Tosun için harekete geçti

Beşiktaş, Cenk Tosun’u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Cenk’i bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için çözüm arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği limitlere göre, Ocak ayında 2 milyon TL harmaca hakkı olan siyah beyazlılar, milli futbolcunun ücreti konusunda kaynak yaratması halinde resmi adımları atacak.

Cenk Tosun Everton’da kalmak istese de, özellikle EURO 2020 öncesi sürekli forma giyebeileceği bir takımı tercih edebilir. Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.

(NTVSPOR)

