SPOR
  4. Beşiktaş Cenk Tosun için harekete geçti

Beşiktaş Cenk Tosun için harekete geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Cenk Tosun’u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu bedelsiz kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Everton’a teklifini sundu.

Beşiktaş, Cenk Tosun’u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Cenk’i bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için çözüm arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği limitlere göre, Ocak ayında 2 milyon TL harmaca hakkı olan siyah beyazlılar, milli futbolcunun ücreti konusunda kaynak yaratması halinde resmi adımları atacak.

Cenk Tosun Everton’da kalmak istese de, özellikle EURO 2020 öncesi sürekli forma giyebeileceği bir takımı tercih edebilir. Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.

(NTVSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş itirafıMehmet Özdilek'ten Beşiktaş itirafı
Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da bulduBeşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş cenk tosun Spor Toto Süper Lig everton Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...

Kovacevic ayağından silahla vuruldu

Kovacevic ayağından silahla vuruldu

Real Madridli futbolcuyla aşk yaşıyor

Real Madridli futbolcuyla aşk yaşıyor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici gelişmesi

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici gelişmesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Derbi sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Cenk Tosun için harekete geçti

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası

Mehmet Özdilek: Beni ben yapan değer Beşiktaş’tır

Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş itirafı

Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu! Federico Santander...

Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Sompo Sigorta, McAdoo ile yollarını ayırdı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıklandı

Beşiktaş'ın gözdesi Munas Fabbur Hoffenheim'da

Beşiktaş'a transferde büyük çalım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.