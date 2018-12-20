SPOR

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.12.2018 08:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Everton'da takımdan ayrılması gündeme gelen Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti.

Pepe’nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş’ın elini kolunu bağladı...

Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı

Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları işi yokuşa sürmeye başladı.

Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları işi yokuşa sürmeye başladı.

Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı Cenk Tosun’a yöneldi.

Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı Cenk Tosun’a yöneldi.

Everton’un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk’in forma şansını neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine yeniden başlanması kararı alındı.

Everton’un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk’in forma şansını neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine yeniden başlanması kararı alındı.

Bu görüşmeler sırasında Cenk için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi de gündeme geldi. (FOTOSPOR)

Bu görüşmeler sırasında Cenk için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi de gündeme geldi. (FOTOSPOR)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş cenk tosun everton pepe Spor Toto Süper Lig İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon! 7 isimle yollar ayrılıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Comolli Beşiktaşlı yıldızın menajeriyle görüştü

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Beşiktaş bombayı patlattı! Cenk Tosun...

Vagner Love'ın menajerinden flaş Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pepe'den sonra...

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta Babel'in doğum günü kutlandı

Babel'in doğum günü kutlandı

Ricardo Quaresma: Ayrılmayı hiçbir zaman aklımdan geçirmedim

Quaresma'dan ayrılık yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.