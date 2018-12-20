Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Pepe’nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş’ın elini kolunu bağladı...
Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı
Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları işi yokuşa sürmeye başladı.
Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı Cenk Tosun’a yöneldi.
Everton’un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk’in forma şansını neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine yeniden başlanması kararı alındı.
Bu görüşmeler sırasında Cenk için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi de gündeme geldi. (FOTOSPOR)