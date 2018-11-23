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Beşiktaş çıkış arıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş çıkış arıyor

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-MKE Ankaragücü karşılaşmasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligin son 2 haftasında mağlup olan siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşısında çıkış arayacak. Süper Lig'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden MKE Ankaragücü ise 6. sırada yer alıyor.

Deplasman performansı kötü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında deplasmandaki kötü performansına da son vermeye çalışacak. Bu sezon ligde dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup edebilen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta rakiplerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 3 puan toplayabildi. Deplasmandaki 6 maçta 7 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 8 gol gördü.

Babel, Roco ve Gökhan Töre sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ryan Babel, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Almanya ile oynanan milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmişti. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Enzo Roco ve Gökhan Töre'nin de sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da MKE Ankaragücü karşısında görev alamayacak. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki mücadelede görev yapabilecek.

Caner sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin, yarın da aynı durumu yaşarsa 14. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

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