Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.

N'KOUDOU İLE DİABY İYİLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.