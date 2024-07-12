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Beşiktaş, Ciro Immobile transferini KAP'a bildirdi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.07.2024 21:32
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Beşiktaş, Lazio forması giyen Ciro Immobile transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan yıldızın İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Beşiktaş, Ciro Immobile transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'tan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Ciro Immobile ile anlaşma sağladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Ciro Immobile transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır."

23.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ciro Immobile'nin 23.00'te İstanbul'da olacağı öğrenildi. Başarılı futbolcu için taraftarların Atatürk Havalimanı'nda karşılama düzenleyeceği belirtildi.

İŞTE KARİYERİ...

8 sezondur Roma ekibinde oynayan 34 yaşındaki oyuncu muhteşem bir kariyeri sahip. Juventus altyapısı patentli Immobile, genç yaşlarda 3 kez başka takımlara kiralandı. 2012'de bonservisini alan Genoa'da kimliğini kazandı.

TORINO'DA GOL KRALI OLDU

Asıl patlamayı 1 sezon sonra 13.5 milyon Euro'ya dönemin bonservis rekorunu kırarak gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.

2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'nın yolunu tuttu. Sevilla'dan en büyük çıkışını yaptığı Torino'ya kiralık gitti. 14 maçta 9 gole (5 gol-4 asist) katkı yapan başarılı santrafor, eski günlerine dönüş sinyalleri verdİ.

Sonraki yaz Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, İmmobile'yi kulübe kazandırdı. 2019-20'de kariyer sezonunu geçirerek 36 golle Gonzalo Higuain'in Serie A'daki rekorunu egale etti.

LAZIO TARİHİNİN EN SKORER OYUNCUSU!

Ronaldo ve Lewandowski'yi geçerek Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Lazio'da geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 207 kez havalandırırken 4 defa krallık tacını taktı. Şu an Lazio tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

LAZIO'YA VEDA MESAJI!

İtalyan basınından La Repubblica'ya konuşan Ciro Immobile, Lazio'ya veda etti.

34 yaşındaki yıldız forvet açıklamasında şunları söyledi:

"Benim için bugün çok üzücü bir gün. Ayrılma anı gerçekten geldiğinde, bu zordur."

Euro 2024
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KAP beşiktaş
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