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Beşiktaş’da Asbaşkan Murat Kılıç rüzgarı esiyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparken, Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin icraatları siyah beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni topluyor. Asbaşkan Murat Kılıç ise yönetim ile takım ve taraftar arasında bağ anlamında anahtar rol oynuyor.

Beşiktaş’da Asbaşkan Murat Kılıç rüzgarı esiyor!
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda başkanı ve yönetim kurulu şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen Asbaşkan Murat Kılıç yönetim ile taraftar ve futbolcular arasında kurduğu bağ sayesinde yönetim kurulunun vazgeçilmezlerinden oldu. Nevzat Demir tesislerin de oyuncularla kurduğu sıcak iletişim ve yeni transferlerin havaalanında karşlanması gibi bir çok alanda gösterdiği efor ile yönetim tarafında büyük saygı görüyor.

SERDAL ADALI’NIN EN GÜVENDİĞİ İSİM OLDU

Beşiktaş’da Asbaşkan Murat Kılıç rüzgarı esiyor! 1

Başkan Serdal Adalı’nın en güvendiği isimlerden biri olan Asbaşkan Murat Kılıç, taraftarı gönlünde de kısa sürede yer edindi. Özellikle Tammy Abraham transferinde gösterdiği kasa kolaylığı ile transferin gerçekleşmesinde büyük destek sağlayan Asbaşkan Kılıç, antreman tesislerinde de büyük oyuncular tarafından büyük destek görüyor.

TESİSLERİN NEŞE KAYNAĞI

Beşiktaş’da Asbaşkan Murat Kılıç rüzgarı esiyor! 2

Futbolcuların her bir sorunu ile tek tek ilgilenen Asbaşkan Murat Kılıç, tesislerin neşe kaynağı olmuş durumda. Oyuncuların sorunlarıyla özel olarak ilgilenerek futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını isteyen Kılıç, Nevzat Demir tesislerinde oyuncuların bir numaralı yöneticisi konumunda.

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