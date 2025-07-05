Beşiktaş’da Asbaşkan Murat Kılıç rüzgarı esiyor!

Beşiktaş’ın çiçeği burnunda başkanı ve yönetim kurulu şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen Asbaşkan Murat Kılıç yönetim ile taraftar ve futbolcular arasında kurduğu bağ sayesinde yönetim kurulunun vazgeçilmezlerinden oldu. Nevzat Demir tesislerin de oyuncularla kurduğu sıcak iletişim ve yeni transferlerin havaalanında karşlanması gibi bir çok alanda gösterdiği efor ile yönetim tarafında büyük saygı görüyor.

SERDAL ADALI’NIN EN GÜVENDİĞİ İSİM OLDU

Başkan Serdal Adalı’nın en güvendiği isimlerden biri olan Asbaşkan Murat Kılıç, taraftarı gönlünde de kısa sürede yer edindi. Özellikle Tammy Abraham transferinde gösterdiği kasa kolaylığı ile transferin gerçekleşmesinde büyük destek sağlayan Asbaşkan Kılıç, antreman tesislerinde de büyük oyuncular tarafından büyük destek görüyor.

TESİSLERİN NEŞE KAYNAĞI

Futbolcuların her bir sorunu ile tek tek ilgilenen Asbaşkan Murat Kılıç, tesislerin neşe kaynağı olmuş durumda. Oyuncuların sorunlarıyla özel olarak ilgilenerek futbolcuların sadece sahaya odaklanmasını isteyen Kılıç, Nevzat Demir tesislerinde oyuncuların bir numaralı yöneticisi konumunda.