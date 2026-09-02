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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Kadroda olacak

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sevinci yaşanıyor. Kafa travması nedeniyle Lyon ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyen milli futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Kerem'in Beşiktaş derbisinde kadroda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Kadroda olacak
Cevdet Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı. Milli futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği merak edilirken, sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı kafa travmasının ardından tedbir amacıyla Lyon ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Tedavi sürecini tamamlayan oyuncu, takımla birlikte çalışmalara yeniden başladı.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe ye müjde! Kadroda olacak 1

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KADRODA

A Spor'da yer alan habere göre, antrenmanlara başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun derbide forma giyme ihtimali, Fenerbahçe teknik heyetini de memnun etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, zorlu derbide Kerem Aktürkoğlu'ndan yararlanmayı hedefliyor.

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Süper Lig Kerem Aktürkoğlu Derbi Sakatlık son dakika fenerbahçe
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