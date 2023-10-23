Beşiktaş derbisi sonrası Angelino kulübeye! Okan Buruk'tan Bayern Münih maçında sürpriz 11

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih ile oynanacak olan mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Sarı-Kırmızılı ekip zorlu rakibini mağlup ederse gruptan çıkma şansını hayli yükseltecek. Tüm hesaplarını bu yönde yapan Okan Buruk, merakla beklenen 11 konusunda da kararını büyük oranda verdi.

Derbide özellikle Angelino'nun performansı beklentilerin altında kalırken İspanyol sol bekin Bayern Münih karşılaşmasında kulübeye çekilmesi ihtimal dahilinde.

NELSSON SAHAYA

Okan Buruk'un, Alman ekibinin hızlı hücum silahlarına karşı Abdülkerim Bardakcı'yı sol beke çekerek stoper hattını ise Davinson Sanchez ve Victor Nelsson ikilisi ile oluşturup savunmada daha güvenli oynamak istediği öğrenildi.

ORTA SAHADA TERCİH AYNI

Okan Buruk'un, Torreira'nın yanına Manchester maçında olduğu gibi Kaan Ayhan'ı çekeceği belirtildi. Bu ikilinin önünde ise forvet tercihine göre Mertens veya Kerem Aktürkoğlu yer alacak.

ICARDI OYNAMAZSA ZAHA FORVETE

Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle oynamama ihtimali bulunuyor. Bakambu'nun performansının yetersiz olması nedeniyle forvette Barış Alper öne çıkarken Zaha da en uçta oynayacak adaylar arasında…

Öte yandan sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Hakim Ziyech'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.





