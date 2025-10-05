SPOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, tedavisine başlandığı bildirildi.

Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Wilfried Singo için Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi.

"ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray dan Wilfried Singo açıklaması 1

Yapılan açıklamada çekilen MR sonucu oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş galatasaray Wilfried Singo
