Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Wilfried Singo için Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi.

"ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada çekilen MR sonucu oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."