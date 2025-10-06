SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha...

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 1-1 berabere kalırken Davinson Sanchez kırmızı kart, Wilfried Singo ise sakatlıkla sarsıldı. Adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo’nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fildişi Sahilli oyuncu Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha...
Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken kaybedilen yalnızca 2 puan olmadı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 puanın yanında Davinson Sanchez'i gördüğü kırmızı kartı, Wilfried Singo'yu ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kaybetmiş oldu.

Davinson Sanchez, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken; Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle 26. dakikada oyuna devam edemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcunun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

DÖNÜŞÜ BELLİ OLDU

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo dan Galatasaray a bir kötü haber daha... 1

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Singo’nun 4 ila 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.

AJAX MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo dan Galatasaray a bir kötü haber daha... 2

Singo’nun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, kulübün ise oyuncuyu Kasım ayının ilk haftasında oynanacak Ajax karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF'den derbi sonrası Yasin Kol hamlesi! Herkesi şaşırttıTFF'den derbi sonrası Yasin Kol hamlesi! Herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın takımı farka boğuldu! Başarılı hoca çılgına döndü: Yaşadığım en kötü günArda Turan'ın takımı farka boğuldu! Başarılı hoca çılgına döndü: Yaşadığım en kötü gün
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika galatasaray Wilfried Singo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.