Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha...

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken kaybedilen yalnızca 2 puan olmadı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 puanın yanında Davinson Sanchez'i gördüğü kırmızı kartı, Wilfried Singo'yu ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kaybetmiş oldu.

Davinson Sanchez, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken; Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle 26. dakikada oyuna devam edemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcunun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

DÖNÜŞÜ BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Singo’nun 4 ila 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.

AJAX MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Singo’nun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, kulübün ise oyuncuyu Kasım ayının ilk haftasında oynanacak Ajax karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.