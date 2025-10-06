Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı! Singo'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha...

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken kaybedilen yalnızca 2 puan olmadı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 puanın yanında Davinson Sanchez'i gördüğü kırmızı kartı, Wilfried Singo'yu ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kaybetmiş oldu.
Davinson Sanchez, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken; Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle 26. dakikada oyuna devam edemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcunun adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Singo’nun 4 ila 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.
Singo’nun Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, kulübün ise oyuncuyu Kasım ayının ilk haftasında oynanacak Ajax karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
