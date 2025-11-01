Beşiktaş derbisine o isim için akın edeceklerdi! Sadettin Saran'dan yıldız isim için karar: Satmıyoruz!

Portekizli teknik adam Jose Mourinho döneminde istediği forma şansını bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Alman teknik direktörün sisteminde önemli bir rol üstlenen milli futbolcu, son haftalardaki performansıyla hem taraftarın hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

AVRUPA’DAN YAKIN TAKİP

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İsmail Yüksek’i Beşiktaş derbisinde Almanya’dan Stuttgart ve İngiltere’den Brighton kulüplerinin scoutları tribünden izleyecek. Her iki kulübün de milli yıldızla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE KARARLI: SATIŞ YOK

Fenerbahçe cephesi ise oyuncusunu satma fikrine kesin olarak kapalı. Sarı-lacivertli yönetim, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımın geleceği olarak görüyor ve gelen tekliflere rağmen İsmail’i kadroda tutmakta kararlı.

Bu sezon 13 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 1 asistlik katkı sağladı. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro civarında.