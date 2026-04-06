Beşiktaş derbisinin yıldızı oldu! Kante için övgüler doldu taştı: "Daha ne yapacak? Takımı tek başına ayağa kaldırdı"

Fenerbahçe’nin son saniye penaltısıyla kazandığı olaylı Beşiktaş derbisinin ardından sahadaki futboluyla en çok konuşulan isim, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı N’Golo Kante oldu. Maç boyu orta sahayı adeta tek başına parselleyen tecrübeli oyuncu, hem teknik direktör Domenico Tedesco’nun hem de usta yorumcu Serdar Ali Çelikler’in odağına yerleşti.

"SEZONUN KIRILMA ANI OLDU!"

Serdar Ali Çelikler: "Penaltı olmasa maç 0-0 bitecek ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında havlu atmış olacaktı. Kamuoyunda “Bu Cherif’i kim aldı?” veya “Kerem, bu golü neden atmadın?” gibi şeyler konuşulacaktı. Herkes farklı bir şeyi tartışıyor olacaktı. Belki de sezonun kırılma anı oldu.

Uzun zamandır, kadrosunda hiç Türk oyuncu olmadan derbiye çıkan bir takım hatırlamıyorum. Tedesco , sıkıntılı dönemde arkasında duran futbolcularla yola devam etme kararı almış."

"GALATASARAY'IN KALİTESİ DİĞERLERİNİN ÇOK ÜSTÜNDE!"

"Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali %70, Trabzonspor’un %17, Fenerbahçe’nin %13. Trabzonspor’u önde görüyorum çünkü şampiyonluğu daha yakın zamanda tattı.

2 günde 4 tane takım izledik. Galatasaray çok, çok kalite farkı çok var. Galatasaray'ın kalitesi diğerlerinin çok üstünde

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Galatasaray'ın kadro kalitesine, hoca kalitesine falan yetişmesi için çok masraf yapması lazım."

"KANTE NE YAPACAK BAŞKA ?"

"Kante müthiş top oynadı bugün. Çok beğendim.

Kante zaten yükseliyordu, o geliyordu. Kante çok değerli bir oyuncu o değerli oyunculuğunu da gösterecek.

Kante seneye 34 maç oynarsa 3 gol atacak. Kante’den gol beklemek gibi bir beklentisi olmasın kimsenin.

"Kante de geldi hiçbir şey yapmıyor!" Ne yapacak başka? Kante top kapacak, takımı yeniden ayağa kaldıracak."

GECEYE DAMGA VURAN PERFORMANS!

Kadıköy’deki dev derbide orta sahayı adeta tek başına parselleyen N’Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla sergilediği büyüleyici performansla maçın gizli kahramanı oldu. Mücadele boyunca 92 kez topla buluşarak oyunun merkezinde yer alan Fransız yıldız, %84 pas isabetiyle hücum organizasyonlarını yönetirken; savunmada ise tam bir duvar ördü.

11 ikili mücadele kazanarak fiziksel üstünlüğünü kanıtlayan tecrübeli oyuncu, 10 sahipsiz top kazanma, 4 pas arası ve 4 top kapma istatistikleriyle rakiplerine geçit vermedi. Kritik anlarda yaptığı 3 uzaklaştırma ve engellediği 2 şutla kalesini koruyan Kante, bitmek bilmeyen enerjisiyle derbi tarihine geçecek komple bir orta saha performansı sergiledi.

"KANTE ÇOK KESKİNDİ, BELİRLEYİCİYDİ"

Domenico Tedesco: "Harika bir performans sergiledi, ikinci toplarda çok güçlüydü Kante. Beşiktaş'ın en güçlü yönü bu, ikinci toplar. Kante hep oradaydı, çok keskindi ikili mücadelelerde, çok akıllıydı. Sadece top kazanmadı, kazandıktan sonra kontratakları başlatmada da çok iyiydi. Maçta belirleyiciydi. Her oyuncunun zamana ihtiyacı vardır transferden sonra. Milli arada bizle beraber değildi, Deschamps onu milli takıma çağırmıştı."

