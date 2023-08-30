Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile oynadığı maçtan uzatma dakikalarında galip gelerek avantaj sağlamayı başarmıştı. Rövanş maçına kendi sahasında çıkacak olan siyah beyazlılar bu karşılaşmadan da üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Beşiktaş Dinamo Kiev maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Beşiktaş Dinamo Kiev maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ DİNAMI KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak.

Maç, Beşiktaş Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ DİNAMI KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olarak açıklandı.

