Beşiktaş, Dinamo Moskova ve Benfica üçgeninde hareketli saatler... Yıldız ismin yeni adresi bu formülle açıklanıyor...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Serdal Adalı yıldız oyuncuyu %50’lik hakkını alıp öyle satmak isterken, Portekiz ekibi bu fikre sıcak durumda.

A BOLA YAZDI!

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre yıldız oyuncu Rus ekibinin yolunu tutuyor. Öte yandan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Benfica'da bulunan %50'lik hakkını 10 milyon euro'ya satın aldı. Oyuncunun Spartak Moskova'ya transferi 20+5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

GEDSON İÇİN ÖDENEN TOPLAM RAKAM

Beşiktaş, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine daha önce 6 milyon euro vermişti. Siyah beyazlılar diğer %50’lik hak içinse 10 milyon euro ödeyerek toplamda Gedson için Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödedi.