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Beşiktaş, Dinamo Moskova ve Benfica üçgeninde hareketli saatler... Yıldız ismin yeni adresi bu formülle açıklanıyor...

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’in transferinde sıcak gelişme. Başkan Serdal Adalı’nın yıldız oyuncunun Benfica'da bulunan %50'lik hakkını 10 milyon euro'ya satın aldığı iddia edildi. Oyuncu bonservisinin tamamı Beşiktaş’ta olacak şekilde Dinamo Moskova’ya transfer oluyor.

Beşiktaş, Dinamo Moskova ve Benfica üçgeninde hareketli saatler... Yıldız ismin yeni adresi bu formülle açıklanıyor...
Burak Kavuncu
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmeler devam ediyor. Başkan Serdal Adalı yıldız oyuncuyu %50’lik hakkını alıp öyle satmak isterken, Portekiz ekibi bu fikre sıcak durumda.

A BOLA YAZDI!

Beşiktaş, Dinamo Moskova ve Benfica üçgeninde hareketli saatler... Yıldız ismin yeni adresi bu formülle açıklanıyor... 1

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre yıldız oyuncu Rus ekibinin yolunu tutuyor. Öte yandan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Benfica'da bulunan %50'lik hakkını 10 milyon euro'ya satın aldı. Oyuncunun Spartak Moskova'ya transferi 20+5 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

GEDSON İÇİN ÖDENEN TOPLAM RAKAM

Beşiktaş, Dinamo Moskova ve Benfica üçgeninde hareketli saatler... Yıldız ismin yeni adresi bu formülle açıklanıyor... 2

Beşiktaş, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine daha önce 6 milyon euro vermişti. Siyah beyazlılar diğer %50’lik hak içinse 10 milyon euro ödeyerek toplamda Gedson için Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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