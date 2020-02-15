SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşması öncesinde gerginlik yaşandı. Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin Başkan Çebi'ye küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Beşiktaş'ta gerçekleşen divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, Divan Kurulu Üyesi Atıf Keçeci'nin başkana küfür ettiği gerekçesiyle Keçeci'ye tepki gösterildi. Yaşanan arbede sırasında diğer üyeler araya girerken, Atıf Keçeci oradan uzaklaştırıldı ve ardından Başkan Ahmet Nur Çebi konuşmasına başladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözlerAhmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet nur çebi Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Maçın önüne geçen görüntü

Maçın önüne geçen görüntü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!

Beşiktaş'a yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL!

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Polis memuru, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında görme engelli taraftara maçı anlattı

Maçın önüne geçen görüntü

Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

''Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.