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Beşiktaş bombayı patlatıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Liverpool'un genç yıldızını kadrosuna katıyor. İşte Beşiktaş için yazılan transfer haberleri...

Beşiktaş transfer haberleri (26.5.2018)

Beşiktaş transfer haberleri (26.5.2018)

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VAGNER LOVE'DA FARK 1 MİLYON EURO | Beşiktaş, Vagner Love için 2 milyon Euro teklif eden Corinthians'tan 3 milyon Euro istiyor. Aradaki fark süreci çıkmaza sürüklüyor. (Sporx)

VAGNER LOVE'DA FARK 1 MİLYON EURO | Beşiktaş, Vagner Love için 2 milyon Euro teklif eden Corinthians'tan 3 milyon Euro istiyor. Aradaki fark süreci çıkmaza sürüklüyor. (Sporx)
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ADRIANO'NUN YERİNE UĞUR ÇİFTÇİ | Adriano'nun Brezilya'ya dönmek istemesi yüzünden sol kanatta Caner Erkin'le alternatif arayan Beşiktaş'ta gündeme Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi geldi. (Fotomaç)

ADRIANO'NUN YERİNE UĞUR ÇİFTÇİ | Adriano'nun Brezilya'ya dönmek istemesi yüzünden sol kanatta Caner Erkin'le alternatif arayan Beşiktaş'ta gündeme Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi geldi. (Fotomaç)
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TARKAN SERBEST'TEN AÇIKLAMA | Austria Wienli Tarkan Serbest, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Henüz hiçbir Süper Lig takımından teklif almadım. Hedefim Süper Lig'in büyük 4-5 kulübünde oynamak" diye konuştu. (DHA)

TARKAN SERBEST'TEN AÇIKLAMA | Austria Wienli Tarkan Serbest, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Henüz hiçbir Süper Lig takımından teklif almadım. Hedefim Süper Lig'in büyük 4-5 kulübünde oynamak" diye konuştu. (DHA)
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MEDEL ŞİLİ'YE DÖNMEK İSTİYOR | Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel, "Bir gün kariyerimin başladığı Universidad Catolica'ya döneceğime inanıyorum. İlk aşkım olan kulübümle bir kupa kazanarak futbola veda etmek isterim" dedi. (Sporx)

MEDEL ŞİLİ'YE DÖNMEK İSTİYOR | Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel, "Bir gün kariyerimin başladığı Universidad Catolica'ya döneceğime inanıyorum. İlk aşkım olan kulübümle bir kupa kazanarak futbola veda etmek isterim" dedi. (Sporx)
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HEDEF ORIGI | Beşiktaş forvet transferi için Liverpool'un genç yıldızı Divock Origi'ye kanca attı. Liverpool'un sezon başında Wolfsburg'a kiraladığı Belçikalı oyuncu, bu sezon 37 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)

HEDEF ORIGI | Beşiktaş forvet transferi için Liverpool'un genç yıldızı Divock Origi'ye kanca attı. Liverpool'un sezon başında Wolfsburg'a kiraladığı Belçikalı oyuncu, bu sezon 37 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)
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FERNANDES'TEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ | Manuel Fernandes'in bu yıl Lokomotiv Moskova'da sergilediği başarılı perfomormansın ardından eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdiği iddia edildi. (Futbol Arena)

FERNANDES'TEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ | Manuel Fernandes'in bu yıl Lokomotiv Moskova'da sergilediği başarılı perfomormansın ardından eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdiği iddia edildi. (Futbol Arena)
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ENES ÜNAL'A KARTAL KANCASI | Beşiktaş, Villarreal'in Türk yıldızı Enes Ünal'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı önce kiralayıp, sonrasında da bonservisini almayı planladığı belirtildi. (Takvim)

ENES ÜNAL'A KARTAL KANCASI | Beşiktaş, Villarreal'in Türk yıldızı Enes Ünal'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı önce kiralayıp, sonrasında da bonservisini almayı planladığı belirtildi. (Takvim)
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DORUKHAN TOKÖZ BEŞİKTAŞ'TA | Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DORUKHAN TOKÖZ BEŞİKTAŞ'TA | Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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BURAK YILMAZ ASKIDA | Beşiktaş, Trabzonspor forması giyen transfer listelerindeki golcü futbolcu Burak Yılmaz için kararını verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini şimdilik rafa kaldırdı. (Sabah)

BURAK YILMAZ ASKIDA | Beşiktaş, Trabzonspor forması giyen transfer listelerindeki golcü futbolcu Burak Yılmaz için kararını verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini şimdilik rafa kaldırdı. (Sabah)
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AHMET CANBAZ TAMAM | Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ün ardından Eintracht Braunschweig forması giyen gurbetçi yıldız Ahmet Canbaz ile de anlaşmaya vardı. (Fanatik)

AHMET CANBAZ TAMAM | Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz'ün ardından Eintracht Braunschweig forması giyen gurbetçi yıldız Ahmet Canbaz ile de anlaşmaya vardı. (Fanatik)
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Divock Origi Beşiktaş enes ünal uğur çiftçi Tarkan Serbest

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiçbiri 5 para etmez aynı larin işine döner , genç menç deyip de işe yaramazları doldurmayın , az olsun iyi olsun oynayıp işe yarayacak oyuncu olsun.
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