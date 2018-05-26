Beşiktaş bombayı patlatıyor!

Beşiktaş transfer haberleri (26.5.2018)

Beşiktaş transfer haberleri (26.5.2018)

1 / 10 VAGNER LOVE'DA FARK 1 MİLYON EURO | Beşiktaş, Vagner Love için 2 milyon Euro teklif eden Corinthians'tan 3 milyon Euro istiyor. Aradaki fark süreci çıkmaza sürüklüyor. (Sporx)

2 / 10 ADRIANO'NUN YERİNE UĞUR ÇİFTÇİ | Adriano'nun Brezilya'ya dönmek istemesi yüzünden sol kanatta Caner Erkin'le alternatif arayan Beşiktaş'ta gündeme Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi geldi. (Fotomaç)

3 / 10 TARKAN SERBEST'TEN AÇIKLAMA | Austria Wienli Tarkan Serbest, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak "Henüz hiçbir Süper Lig takımından teklif almadım. Hedefim Süper Lig'in büyük 4-5 kulübünde oynamak" diye konuştu. (DHA)

4 / 10 MEDEL ŞİLİ'YE DÖNMEK İSTİYOR | Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel, "Bir gün kariyerimin başladığı Universidad Catolica'ya döneceğime inanıyorum. İlk aşkım olan kulübümle bir kupa kazanarak futbola veda etmek isterim" dedi. (Sporx)

5 / 10 HEDEF ORIGI | Beşiktaş forvet transferi için Liverpool'un genç yıldızı Divock Origi'ye kanca attı. Liverpool'un sezon başında Wolfsburg'a kiraladığı Belçikalı oyuncu, bu sezon 37 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)

6 / 10 FERNANDES'TEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ | Manuel Fernandes'in bu yıl Lokomotiv Moskova'da sergilediği başarılı perfomormansın ardından eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdiği iddia edildi. (Futbol Arena)

7 / 10 ENES ÜNAL'A KARTAL KANCASI | Beşiktaş, Villarreal'in Türk yıldızı Enes Ünal'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı önce kiralayıp, sonrasında da bonservisini almayı planladığı belirtildi. (Takvim)

8 / 10 DORUKHAN TOKÖZ BEŞİKTAŞ'TA | Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

9 / 10 BURAK YILMAZ ASKIDA | Beşiktaş, Trabzonspor forması giyen transfer listelerindeki golcü futbolcu Burak Yılmaz için kararını verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini şimdilik rafa kaldırdı. (Sabah)