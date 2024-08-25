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  4. Beşiktaş durmuyor! Siyah - beyazlılar Felix Uduokhai'yi resmen açıkladı! İşte yeni transferin İstanbul'a geliş saati...

Beşiktaş durmuyor! Siyah - beyazlılar Felix Uduokhai'yi resmen açıkladı! İşte yeni transferin İstanbul'a geliş saati...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 17:21
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Süper Lig'e altı puan ile müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah - beyazlılar savunmaya bir takviye daha bulundu. Yıldız futbolcu Felix Uduokhai'yi transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere bu akşam saat 22.50'de İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

Felix Uduokhai

Felix Uduokhai

ALM Almanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Augsburg
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Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu’nun ardından Beşiktaş’ın 7. transferi olan Felix Uduokhai’nin bugün kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamak adına İstanbul'a geliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Siyah-Beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya’ya gitti. Friedel, Ausburg’la 5.3 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.
Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE FELIX UDUOKHAI!

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Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş
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