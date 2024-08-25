Beşiktaş durmuyor! Siyah - beyazlılar Felix Uduokhai'yi resmen açıkladı! İşte yeni transferin İstanbul'a geliş saati...

Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu’nun ardından Beşiktaş’ın 7. transferi olan Felix Uduokhai’nin bugün kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamak adına İstanbul'a geliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-Beyazlılar, Augsburg forması giyen Felix Uduokhai’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak için Almanya’ya gitti. Friedel, Ausburg’la 5.3 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE FELIX UDUOKHAI!

Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.