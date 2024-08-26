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Beşiktaş durmuyor! Siyah - beyazlılar Felix Uduokhai'yi resmen açıkladı! Yeni transferin sözleşme detayları belli oldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 10:29
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Felix Uduokhai transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Alman yıldızı İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Uduokhai'nin sözleşme şartları da belli oldu. Alman medyası, Felix Uduokhai'yi önce kiralık olarak sonra da bonservisiyle Beşiktaşlı olacağını açıkladı.

Felix Uduokhai

Felix Uduokhai

ALM Almanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Augsburg
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Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu’nun ardından Beşiktaş’ın 7. transferi olan Felix Uduokhai’nin sözleşme detayları belli oldu.

VAN BRONCKHORST İSTEDİ

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Takımda sol stoper pozisyonunda bir eksiklik olduğu belirten teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu pozisyona takviye yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine yönetim, daha önce teklifte bulunulan Uduokhai’nin transferini bitirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Alman kulübü Augsburg ile, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması sağlandı. Dün İstanbul’a gelen oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Uduokhai’nin mali koşulları, Alman medyası tarafından duyuruldu.

ÖNCE KİRALIK...

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Kicker’in haberine göre Beşiktaş 500 bin euro ödeyerek oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Zorunlu satın alma opsiyonu sezon sonu devreye girecek ve Beşiktaş, Augsburg’a 5 milyon euro daha ödeyecek.

Anlaşmada başarı bonusları da olacak, bu da 2 milyon euro seviyesinde. Dört yıllık kontrat imzalayacak futbolcuya 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ödenecek.

İŞTE FELIX UDUOKHAI!

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Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.

26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.

Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

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transfer beşiktaş
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