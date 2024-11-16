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Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.11.2024 14:57
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Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane ismi Tayfur Havutçu, kanser tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kanserle savaşan Havutçu'nun değerlerinin yükselmesinden dolayı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Beşiktaş efsanesi Tayfur Havutçu'dan kötü haber! Eşi duyurdu! ''Yoğun bakıma alındı ama değerleri gün geçtikçe düzeliyor..."

Türk futbolunun efsane ismi Tayfur Havutçu, yoğun bakıma kaldırıldı. Havutçu'nun kanser tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun ciddileştiği bildirildi.

EŞİ SON DURUMU BİLDİRDİ

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Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak son durumu bildirdi:

“Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır. Bu süreçte bize yoğun ilgi gösteren Amerikan Hastanesi‘nin tüm çalışanlarına teşekkürü borç biliriz” diye konuştu.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA

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Kocaelispor Koordinatör Müdürü Mehmet Açık:

"Kocaelispor formasıyla Türkiye Kupası kazanan, şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden efsane futbolcumuz Tayfur Havutçu'nun yoğun bakımda olduğunu üzülerek öğrendik. En kısa sürede sağlığına kavuşması için duacıyız." ifadelerini kullandı.

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