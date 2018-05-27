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Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş, İspanyol ekibinde gösterdiği performansla öne çıkan 27 yaşındaki Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, Emre Çolak ile yıllık 1.5 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı.

Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, transfer komitesinin fikirlerini de alarak oluşturduğu listede öne çıkan isimlerin başında Emre Çolak geliyor.

La Liga'da küme düşen Deportivo'da geçirdiği başarılı süreç sonrası, 27 yaşındaki orta saha ile ilk temasını gerçekleştiren Beşiktaşlı yetkililerin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Deportivo'nun küme düşmesi sonrası, bonservis hakkı da eline geçen ve geçen sezon İsponyol ekibinden 750 bin Euro alan Emre ile siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağladığı bildirildi.

G.Saray altyapısında yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Deportivo formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarak, 2 gol attı ve 1 de asist yapmayı başardı.

(Vatan)

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Beşiktaş emre çolak

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