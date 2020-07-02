SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 09:51 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçında ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, Kayserispor’da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü.

Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş’ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

102

MENSAH İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK

Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir’in yanı sıra Kaysersipor’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı

Mert Hakan transferi bitti mi? Açıkladı!

Mert Hakan transferi bitti mi? Açıkladı!

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Paylaştığı bikinili poz olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş'tan transfer bombası

Kayserispor yöneticisi, Sivasspor maçı sonrası başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü

Maç sonrası, başkana saldırı!

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

'İnşallah devamını getiririz'

Silviu Lung: Kazanan taraf olmalıydık

'Kazanan taraf olmalıydık'

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! George Floyd'u unutmadılar

Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.