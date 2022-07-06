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Beşiktaş, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la anlaştı!

06.07.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la her konuda anlaştı.

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la anlaştı!

Yeni sezon öncesinde şu ana kadar 5 transfer yapan ve Atiba Hutchinson ile de sözleşme yenileyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka’nın ardından savunma hattı için de düğmeye bastı. Stoper hattına bir Türk futbolcu alacak olan Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor’la genç stoperi Emrecan Uzunhan transferi konusunda anlaştı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki stoper için İstanbulspor’a 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek. Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip futbolcuyu Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.

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