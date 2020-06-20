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Beşiktaş eski forveti Vincent Aboubakar için devrede

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Porto, Vincent Aboubakar'ı artık kadroda düşünmediğini Kamerunlu futbolcuya bildirdi. A Bola gazetesi'nin haberine göre; Kamerunlu yıldız futbolcu için Beşiktaş, Rennes ve St Etienne devrede.

Porto'da flaş Aboubakar gelişmesi! Kamerunlu futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon bitmesine rağmen gözden çıkarıldı ve bu sezon teknik direktör Conceiçao tarafından kadroda düşünülmüyor.

A Bola gazetesi, Porto'nun Aboubakar'ı artık tamamen gözden çıkardığını ve oyuncunun kendisine kulüp aradığını yazdı. Aboubakar için en önemli seçeneklerin başında Beşiktaş geliyor. Beşiktaş dışında Fransa'dan Rennes ve St Etienne'nin de kadrosuna katmak istediği Kamerunlu golcünün hangi takıma gideceği ise belirsizliğini koruyor.

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A Bola gazetesi, Aboubakar'ın her şeye rağmen Porto'yu ve taraftarları sevdiğini fakat artık takımda düzenli oynamak istediğini yazdı. Ancak hocası tarafından kadroda düşünülmeyen Aboubakar kariyerine artık farklı bir kulüpte devam edecek.

(FUTBOL ARENA)

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