SPOR

Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Şenol Güneş, Fulham'ın talip olduğu İspanyol eldiven Fabri konusunda yöneticilerle yaptığı görüşmede ayrılık için tek bir şart koştu.

Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

Transferde Dusko Tosic ile Matej Mitrovic'i toplam 8,5 milyon euro karşılığında gönderen ve Domagoj Vida ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, kaleci Fabri konusunda köşeye sıkışmış durumda. İspanyol kalecinin takım için ne kadar önemli olduğunu bilen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Fulham'ın her geçen gün teklifini arttırması karşısında topu teknik direktör Şenol Güneş'e attı.

Fabri'yi satmak istemese de bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, İngiliz kulübünün inadı nedeniyle Şenol Güneş'le bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Yapılacak görüşmede deneyimli kaleci için kesin bir karar verileceği aktarıldı.

Şenol Güneş'in, Fabri konusunda, "Eğer çok cazip bir bonservis verirlerse yapacak fazla bir şey yok. Fakat Fabri giderse en az onun kadar hatta ondan daha iyisini bulmamız lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fulham'ın yaptığı teklifin henüz yazılı halde olmamasına rağmen, Fabri gidecek gibi plan yapan siyah-beyazlı kulübün, bonuslarla bonservis bedelini biraz daha yukarıya çekeceği iddia edildi. Ricardo Quaresma'nın da gitme ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim bu nedenle Fabri konusunda tok satıcı rolünü oynayacak. Siyah-beyazlılar rakamın biraz daha artması durumunda Fabri ile yollarını ayıracak. (MİLLİYET)

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...
Flamengo'dan Ryan Babel itirafıFlamengo'dan Ryan Babel itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fabri fulham

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi

Usain Bolt'a Süper Lig takımlarının teklif yaptığı iddia edildi

Usain Bolt'a Süper Lig takımlarının teklif yaptığı iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
valla fabriyi vermeyin yanlış yaparsınız onun ayarındakı kalecilerde aynı paraya gelir ee ne anladım bu işten vazgeçin
fikret bank
Diğer Haberler
Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn hakkında detaylar...

Flamengo'dan Ryan Babel itirafı

Flamengo'dan Ryan Babel itirafı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi B36 Torshavn oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi B36 Torshavn oldu!

Beşiktaş Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı!

Beşiktaş Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadı!

Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

Beşiktaş Fabri için Fulham'la anlaştı! Yeni hedef Bursaspor'dan Harun Tekin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.