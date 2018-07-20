Beşiktaş Fabri'nin bonservis bedelini yükseltti

Transferde Dusko Tosic ile Matej Mitrovic'i toplam 8,5 milyon euro karşılığında gönderen ve Domagoj Vida ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, kaleci Fabri konusunda köşeye sıkışmış durumda. İspanyol kalecinin takım için ne kadar önemli olduğunu bilen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Fulham'ın her geçen gün teklifini arttırması karşısında topu teknik direktör Şenol Güneş'e attı.
Fabri'yi satmak istemese de bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, İngiliz kulübünün inadı nedeniyle Şenol Güneş'le bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Yapılacak görüşmede deneyimli kaleci için kesin bir karar verileceği aktarıldı.
Şenol Güneş'in, Fabri konusunda, "Eğer çok cazip bir bonservis verirlerse yapacak fazla bir şey yok. Fakat Fabri giderse en az onun kadar hatta ondan daha iyisini bulmamız lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fulham'ın yaptığı teklifin henüz yazılı halde olmamasına rağmen, Fabri gidecek gibi plan yapan siyah-beyazlı kulübün, bonuslarla bonservis bedelini biraz daha yukarıya çekeceği iddia edildi. Ricardo Quaresma'nın da gitme ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim bu nedenle Fabri konusunda tok satıcı rolünü oynayacak. Siyah-beyazlılar rakamın biraz daha artması durumunda Fabri ile yollarını ayıracak. (MİLLİYET)
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