Beşiktaş Fabri'ye gelebilecek teklifleri bekliyor

Beşiktaş'ta Fabri'ye gelecek muhtemel teklifler için bekleyişe geçti, alternatifler konusunda da arayışa başladı.

Biri İtalya, diğeri de İngiltere'den olmak üzere kulübe sözlü olarak gelen iki teklifin resmileşmesini bekleyen siyah - beyazlı yönetim, rakamın iyi bir seviyede olması halinde Fabri'ye göndermeye yeşil ışık yakacak.

Bir sene daha sözleşmesi bulunan İspanyol eldivenle bu yaz yeni mukavele imzalamayı planlayan yönetim, Bursasporlu Harun için nabız yoklarken, takımın birinci kalecisi olabilecek isimler konusunda da arayışa geçti.

Yönetim kanadında yaşanan bu gelişmelerin yanında Fabri'nin ise tam aksine, Beşiktaş'ta kalmayı çok istediği bildirildi.

Henüz resmi bir teklif almayan siyah-beyazlı kalecinin, Türkiye'yi çok sevdiği için önceliğini Beşiktaş'tan yana kullanmak istediği ortaya çıktı.

(Milliyet)

