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  4. Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile görüştü

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile görüştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2019 16:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala için hem kulübü Aytemiz Alanyaspor hem de oyuncunun kendisiyle görüştüğü öğrenildi. Kongolu futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile görüştü

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı.

Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Kongolu futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fabrice N'Sakala alanyaspor

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