Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile görüştü

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı.
Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Kongolu futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
(DHA)
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