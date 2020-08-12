Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Kongolu sol bek Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladı.
Fabrice Nsakala, Beşiktaş için 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Nsakala, primler dahil 500 bin euro ücret alacak.Fabrice Nsakala, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı. Kariyerinde Troyes, Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.
⚡ Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2020
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