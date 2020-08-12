SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter adresinden yapılan paylaşımla transfer açıklandı.

Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Kongolu sol bek Fabrice Nsakala ile her konuda anlaşma sağladı.

Fabrice Nsakala, Beşiktaş için 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Nsakala, primler dahil 500 bin euro ücret alacak.Fabrice Nsakala, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı. Kariyerinde Troyes, Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz isim!Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz isim!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

'Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum'

'Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum'

Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"

Başkan resmen açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık"

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş bombayı patlattı! Transfer açıklandı...

Romanya'nın Craiova takımında forma giyen Ivan Martic, Beşiktaş’a yakın

Beşiktaş'ta savunmaya sürpriz isim!

Beşiktaş kaptan Atiba'yla yeniden anlaştı

Beşiktaş Atiba'yla yeniden anlaştı

Beşiktaş Balotelli'de mutlu sona ulaştı

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaşlı futbolcular, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.