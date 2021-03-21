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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyada gerilim

21.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu isimleri Erol Kaynar ve Metin Sipahioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla olay yarattı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyada gerilim

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.

Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu ise Erol Kaynar'ın paylaşımını alıntılayarak, "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.

Saat 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


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