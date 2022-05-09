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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Arda Kardeşler'den Bitcoin hamlesi

09.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Arda Kardeşler para atışını kripto para birimi olan Bitcoin’le yaptı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilginç olay! Arda Kardeşler'den Bitcoin hamlesi

Spor Toto Süper Lig’in 36. Haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı derbi mücadelesinde hakem Arda Kardeşler para atışını kripto para birimi olan Bitcoin’le yaptı.

Hakem Arda Kardeşler’in bu hareketi bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Kripto para birimi Bitcoin, birçok ülkede sanal bahis sitelerinde yasadışı para transferleri için kullanılıyor olması bu tartışmaları alevlendirdi.

Hakem Arda Kardeşler’in Bitcoin ile para atışı yapması sosyal medyada etik tartışmalarına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Arda Kardeşler Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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